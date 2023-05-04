Пожар на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани ликвидирован

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 108

На тушение пожара было направлено 167 спасателей МЧС и 37 единиц спецтехники.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани ликвидирован

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Краснодарского края

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Огонь, который вспыхнул ночью 4 мая в резервуаре на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, быстро потушили. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу!» — написал он в своем Telegram-канале.

Возгорание было локализовано на площади 400 квадратных метров. На тушение пожара было направлено 167 спасателей МЧС и 37 единиц спецтехники. Сейчас устанавливаются причины произошедшего. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин поручил восстановить сгоревший уральский поселок Сосьва.

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