Отстроят заново: Путин поручил восстановить сгоревший уральский поселок Сосьва

В населенном пункте сгорели сотни домов и других строений. В какие сроки там будет восстановлена инфраструктура?

Стало известно, во сколько обойдется восстановление уже ставшего знаменитым уральского поселка Сосьва. На совещании членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным была названа цифра в два миллиарда рублей.

Глава государства потребовал еще до наступления отопительного сезона восстановить всю инфраструктуру, в том числе и сгоревшее исправительное учреждение, а его персонал представить к наградам. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Балдина.