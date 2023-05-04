Миллионы зарабатываются с трудом: популярные российские тиктокеры стали в три раза беднее

Переход на другие платформы может только усугубить ситуацию.

За прошедший год заработки известных российских тиктокеров снизились до 72%, а менее популярные интернет-звезды смогли повысить доходы до 25%. Об это сообщает издание «Коммерсантъ».

Исходя из информации Ассоциации блогеров и агентств (АБА), десять известных тиктокеров с числом подписчиков от 2,7 миллиона человек, заработали два с половиной миллиона рублей. Хотя годом ранее этот доход составлял около восьми миллионов. По мнению специалистов, такое снижение связано с уменьшением числа рекламодателей и сильным снижением охватов публикаций.

В том числе тиктокеры-миллионники не могут сразу перейти в другие соцсети. На новой платформе все придется начинать заново. В АБА отметили, что рекламодатели неохотно сотрудничают с теми, кто записывает короткие видео на альтернативных площадках, потому что они тяжело монетизируются.

Однако обратная ситуация наблюдается у тиктокеров с небольшой аудиторией до 50 тысяч. По словам генерального директора агентства Epicstars Дениса Волкова, в этом году заработки менее известных интернет-звезд повысились на 23-25%. Это связано с активизацией малых отечественных рекламодателей, которые заполнили вакантную нишу от западных конкурентов.

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