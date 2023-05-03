Платить налоги нелегко: Митрошина призналась, как попала в число блогеров с долгами

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 125

Обвиняемая в неуплате налогов Митрошина частично признала вину и погасила долг

Платить налоги нелегко: Митрошина призналась, как попала в число блогеров с долгами

Фото: Instagram* / alexandramitroshina

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Знаменитость предложила создать цифровую платформу для упрощения взаимодействия блогеров с ФНС.

Блогер Александра Митрошина призналась, почему не выплатила государству 120 миллионов налога. По словам интернет-знаменитости, виновата во всем аутсортинговая компания, которая совершила ошибку. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Стало известно, что Мирошина погасила основную долю долга. Инфлюенсер признала свою вину лишь частично, а оставшуюся сумму решила оспорить суде.

Александра Митрошина также поделилась своими идеями для оптимизации взаимодействия блогеров с налоговой службой. По словам девушки, государству необходимо задуматься о создании цифровой платформы, с помощью которой платить налоги будут проще. Она подчеркнула, что сейчас этот процесс крайне непрост.

На популярную блогершу ранее было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей. Уточнялось, что она, как и многие другие «попавшиеся» блогеры, «дробила» свои доходы на счета разных ИП для их занижения.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФНС приостановила все операции по банковским счетам рэпера и блогера Дарьи Зотеевой, более известной в Сети как Инстасамка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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