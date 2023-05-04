«Собранность и спокойствие»: как Путин отреагировал на атаку беспилотников

Сейчас у главы государства есть другие важные дела, которыми нужно заниматься.

Президент России Владимир Путин сохранял полное спокойствие после того, как узнал об атаке украинских беспилотников на Кремль. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент всегда в сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах, которые он раздает. В этом плане ничего нового не произошло», — заявил Песков.

Также он добавил, что сейчас ближайший международный контакт в графике президента — встреча с главой Киргизии Садыром Жапаровым.

В ночь на 3 мая боевики киевского режима попытались атаковать Кремль. Дроны оперативно вывели из строя, а произошедшее сразу же расценили как спланированный теракт и покушение на президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Москва ответит на атаку Киева на Кремль, когда посчитает необходимым.