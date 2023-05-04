Посол РФ в США Антонов: Москва ответит на атаку Киева на Кремль, когда посчитает необходимым

Россия ответит на украинскую атаку беспилотников на Кремль тогда, когда сочтет это необходимым. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым. Ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны», — подчеркнул посол. Его слова приводятся в Telegram-канале посольства.

Он также отметил, что действия киевского режима очередной раз показывает нежелание украинской стороны прийти к мирному решению конфликта.

В ночь на 3 мая боевики киевского режима попытались атаковать Кремль. Дроны оперативно вывели из строя, а произошедшее сразу же расценили как спланированный теракт и покушение на президента России Владимира Путина.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США заявили, что якобы не знали об атаке украинских беспилотников на Кремль