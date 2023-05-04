В Кремле считают, что Украина не могла принять решение об атаке БПЛА без США

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 438

Владимир Путин неоднократно и настоятельно обращался к западному сообществу и призывал «не кормить с руки» международных террористов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Кремле заявили о причастности Вашингтона к попытке покушения на главу РФ Владимира Путина в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами прокомментировал атаку беспилотников на Кремль.

После нападения в мире начали появляться оценки происшествия. Госсекретарь США Энтони Блинкен посчитал, что заявления российской стороны необходимо делить на два, а в Киеве и вовсе выстроили теорию о работе «пятой колонны» в России. 

Попытки мировой общественности откреститься от теракта Песков назвал смешными. По его словам, Москва прекрасно осведомлена, кто именно стоит за случившемся. Пресс-секретарь подчеркнул, что именно Вашингтон является инициатором подобных диверсий, а украинская сторона лишь исполняет поручения.

«Мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а Вашингтон и потом доводит их до Киева, с тем, чтобы Киев исполнял. И не каждый раз Киеву дают право и в выборе средств, это тоже зачастую диктуют из-за океана. Мы это тоже хорошо знаем и отдаем себе отчет», — добавил он.

В Кремле напомнили, что в начале двухтысячных годов Россия уже воевала с международным терроризмом в Чечне. Тогда президент обращался к Западу с призывами «не кормить с руки» преступников, ведь рано или поздно они могут ударить и по ним. После многие страны столкнулись с вопиющими фактами проявления международного терроризма, с трагедиями, которые можно было предотвратить.

Днем ранее, 3 мая, стало известно, что киевский режим предпринял попытку атаковать резиденцию главы РФ. Два беспилотных летательных аппарата были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы. О пострадавших не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru писал, как Путин отреагировал на атаку беспилотников.

+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
78.61
-0.70 87.00
-0.58
Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

Последние новости

1:25
Ольга Картункова рассказала о романе со своим концертным директором
1:03
Жителей Москвы и Петербурга ждут морозные и снежные выходные
0:46
Певец Стас Пьеха посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
0:31
ВСУ сбили над Киевом собственный беспилотник
0:15
Не только любовь: пять важных составляющих крепких отношений
23:57
И все-таки реанимация: почему врачи не решились лечить Петросяна в обычной палате

Сейчас читают

Поместье ушло чужим людям: скандальное завещание Зайцева раскрыли перед похоронами
Инициаторы «теплового поворота» в Германии сами решили обогреваться газом
«Все это время был со своей страной»: певица Юта о смерти Юдашкина
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео