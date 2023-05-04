Песков сообщил о проведении парада Победы в обычном режиме

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 130

Атака беспилотников на Кремль не изменила планы по проведению торжества в честь 9 Мая.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Ruptly; 5-tv.ru

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Парад Победы в честь 9 Мая традиционно состоится на Красной площади в Москве. Планы по этому поводу не менялись, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будет выступать президент, как это обычно бывает», — подчеркнул представитель Кремля.

Решение не изменять планы было принято на фоне произошедшей атаки на резиденцию президента. Нацисты использовали два беспилотника, которые были выведены из строя с применением систем радиолокационной борьбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле заявили о причастности Вашингтона к попытке покушения на главу РФ Владимира Путина в Москве.

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