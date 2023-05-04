«Не могу поверить»: мама погибшей девушки-аниматора увезет хоронить дочь на родину

Убитую 19-летнюю Татьяну Мостыко похоронят в Красноярском крае.

Те, кто верили, что пропавшие аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко могут быть живы, потеряли всякую надежду. Поиски завершены, а подозреваемые в жестокой расправе найдены. Сейчас с тремя мужчинами с преступным прошлым работают следователи. В скором времени суд определит им меру наказания, сообщает KP.RU.

Тело Кирилла Чубко нашли утром 3 мая. Преступники избавились от улик и закопали мужчину в лесополосе. Вдова 37-летнего супруга Дарья сообщила, что прощание пройдет 5 мая.

Таким же образом напавшие на аниматоров 28 апреля мужчины избавились от 19-летней Татьяны Мостыко. Тело нашли в яме в лесополосе в Ленинградской районе с признаками насильственной смерти. На место указали подозреваемые.

Родственники и близкие погибшей до последнего верили, что девушку найдут живой. Мама Тани Надежда Плешкова следила за поисками из Красноярского края. Именно там родилась и выросла студентка до того, как переехала на Кубань.

Родственница покойной девушки рассказала, что будущую профессию Татьяна выбрала еще в седьмом классе. Она ходила на практику и радовалась времени, проведенному с маленькими детьми.

«Я так и не могу поверить, кажется, что это произошло не с моей доченькой. Как же это страшно! У нас обычная семья, и мы никогда не думали, что с нами может произойти такое горе», — говорит мать о трагедии.

Женщина едет в Краснодар, чтобы забрать тело покойной дочери и отвезти ее хоронить на родную землю. Она отмечает, что неравнодушные люди помогают финансово, поэтому впоследствии, если что-то останется после похорон, то она обязательно переведет остатки на лечение больным детям.

Точной даты прощания с убитой студенткой не сообщается.

Ранее 5-tv.ru писал, что опубликовано видео с задержанными по подозрению в убийстве аниматоров в Краснодарском крае.