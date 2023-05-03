Опубликовано видео с задержанными по подозрению в убийстве аниматоров в Краснодарском крае

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 921

В краевом ведомстве МВД и СК России прокомментировали арест вероятных виновников.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю; 5-tv.ru

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Сотрудниками уголовного розыска и УФСБ России по Краснодарскому краю задержаны подозреваемые в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Ситуацию прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

По словам представителя ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по возбужденному ранее СК делу правоохранительными органами были задержаны трое жителей Кубани. Возраст подозреваемых составляет от 30 до 40 лет.

Задержанные были переданы в следственные органы для проведения дальнейших мероприятий. Фигуранты подозреваются в совершении особо тяжкого преступления.

Следственный комитет в своем Telegram-канале уточнил, что все трое задержанных ранее были судимы. Они подозреваются в убийстве из корыстных побуждений. По данным следствия, в день исчезновения аниматоров они оказались на том же участке дороги, где стояли пострадавшие. Предположительно, у подозреваемых возник умысел расправиться с мужчиной и девушкой и завладеть их иномаркой. После того, как злоумышленники овладели их имуществом и счетами, они избавились от тел и с целью уничтожения следов спрятали трупы и подожгли автомобиль.

В ходе следственных действий удалось обнаружить тело пострадавшего мужчины. Местонахождение девушки все еще остается неизвестным, однако следователи и криминалисты работают с задержанными для установления места ее сокрытия.

СК направит ходатайство в суд, чтобы инстанция заключила фигурантов под стражу. На какой срок подозреваемые могут лишиться свободы в случае обвинительного приговора, ведомство не уточняет.

Ранее 5-tv.ru писал о новых подробностях дела об исчезновении аниматоров в Краснодарском крае.

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