Прибыл в траур: почему Зеленскому не рады в Нидерландах

Глава Украины прибыл совсем не в то время. Оказалось, что некоторые политики вовсе не рады ему.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды с визитом, а лидер правой нидерландской партии «Гражданско-фермерское движение» Каролина ван дер Плас отказалась принимать участие во встрече членов парламента с ним. Об этом она написала в своем Twitter.

По ее словам, главной темой этого дня должен стать не Зеленский, а день поминовения голландских жертв Второй мировой войны.

«Мне кажется неправильным, что этот визит должен пройти именно в этот день. Поэтому ранее на этой неделе я сообщила спикеру парламента, что не приму участия во встрече с Зеленским», — заявила политик.

В эти дни, 4 и 5 мая, в Нидерландах проводятся мероприятия по случаю окончания Второй мировой войны. Более того, сегодня там вообще день траура, когда поминаются погибшие, а 5 мая — праздник, когда отмечается победа.

Зеленский прибыл в Нидерланды поздно вечером в среду, 3 мая, после краткого визита в Финляндию. Он встретится с премьер-министром Марком Рютте, министром иностранных дел Вопке Хекстра и министром обороны Кайсой Оллонгрен. Сколько дней глава Незалежной проведет в Гааге, неизвестно, однако 13 мая его ожидают в столице Германии.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Владимир Зеленский прибыл в Гаагу.