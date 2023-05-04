Владимир Зеленский прибыл в Гаагу

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 88

В Нидерланды украинский лидер отправился сразу после визита в Финляндию.

Владимир Зеленский прибыл в Гаагу

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Vesa Moilanen

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Гаагу, где у него запланировано несколько важных встреч. Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Ожидается, что украинский лидер во время поезди в Нидерланды проведет ряд встреч, в том числе с премьер-министром страны, а так же главами министерств иностранных дел и обороны. Известно, что Зеленский запланировал встречу с руководителем Международного уголовного суда в Гааге.

Днем ранее, 3 мая, Зеленский прибыл с государственным визитов в Финляндию. Сообщалось, что после поездки он не вернется домой, но не раскрывался его дальнейший маршрут. Не уточняется, сколько дней глава Незалежной проведет в Гааге, однако 13 мая его ожидают в столице Германии.

Президент Финляндии Саули Ниинисте по итогам встречи сообщил, что Хельсинки не направит на Украину свои истребители. Он отметил, что в финском арсенале остались лишь устаревшие модели, которые тем не менее нужны внутри страны.

Ранее 5-tv.ru писал, почему визит Зеленского в Европу срывает контрнаступление ВСУ.

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