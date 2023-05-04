Штурмовые отряды ВС РФ взяли под контроль еще два квартала в Артемовске

Штурмовые отряды Вооруженных сил РФ взяли еще два квартала в Артемовске в ДНР. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал во время брифинга.

По данным министерства, ожесточенные бои продолжаются в западной части города, однако российская армия продолжает выдавливать позиции противника. За минувшие сутки защитники Донбасса освободили еще два квартала.

«На донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами <…> города Артемовск», — прокомментировал Конашенков.

В ведомстве отметили, что на донецком направлении били ликвидированы до 255 боевиков киевского режима. Ущерб был нанесен также технике противника. Были устранены две бронированные машины и шесть автомобилей ВСУ, а также две гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Артемовск остается важной транспортной артерией ВСУ, за который они держатся из последних сил. Бои за город длятся уже несколько месяцев. ВС РФ держат город в окружении, предотвращая попытки украинских нацистов покинуть город или перебросить дополнительные резервы для боевых действий.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ готовы отразить возможное наступление ВСУ.