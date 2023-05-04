«Только вперед»: ВС РФ готовы отразить возможное наступление ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15

Командир спецназа «Ахмат» заявил о готовности ВС РФ отразить наступление ВСУ

«Только вперед»: ВС РФ готовы отразить возможное наступление ВСУ

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

В ЛНР сообщили, что российская армия в последние дни активно продвигалась вперед, выдавливая позиции противника.

Вооруженные силы РФ в Луганской народной республике находятся в состоянии, чтобы отразить анонсируемое наступление ВСУ. Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в беседе с агентством ТАСС заверил в том, что поводов для паники нет.

Он отметил, что у украинской стороны в полную мощь начал работать лишь Центр информационно-психологической операции. По словам Алаудинова, ВСУ, возможно, и успели прокатиться где-то на своих танках и БМП для записи красивых роликов, однако никаких активных и прорывных действий с их стороны зафиксировано в зоне СВО не было.

«Мы воюем, как и воевали, так что мы готовы к тому, что противник может пойти и в наступление», — прокомментировал он.

Командир спецназа «Ахмат» добавил, что ситуация находится под контролем и вполне прогнозируема. Он также подчеркнул, что российская армия продолжает двигаться вперед и выдавливать позиции противника.

«В принципе мы почти всю ЛНР контролируем, как и контролировали, мы ничего не отдали за это время, двигаемся только вперед», — объяснил Апты Алаудинов.

В заключение военный добавил, что украинские нацисты пытаются совершать «вылазки», чтобы прощупать обстановку на линии соприкосновения. Однако, отметил он, киевский режим не стягивает «сотни танков» в ЛНР.

В западных СМИ в конце апреля начали появляться сообщения о том, что Киев готовит контрнаступление на южном направлении в мае. Так, 19 апреля замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что наступление ВСУ началось на четырех направлениях в Донбассе, однако об активных действиях украинских нацистов в зоне СВО не сообщалось.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о фактическом начале контрнаступления ВСУ, которое может перейти в активную фазу уже в ближайшие дни.

Тема:
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