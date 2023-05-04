Рвался в Россию: француз протаранил шлагбаум на границе Польши

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 282

Желающий попасть в РФ француз протаранил шлагбаум на границе Польши

Рвался в Россию: француз протаранил шлагбаум на границе Польши

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Читайте нас в: Дзен Новости

Иностранец провез с собой патроны для ружья без соответствующего разрешения. Зачем он ехал в РФ?

Гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, после того как его отказались пропустить в Россию. Информация об этом появилась на официальном сайте Варминско-Мазурского отдела Пограничной стражи.

Сообщается, что 36-летний француз на автомобиле Citrоеn был намерен пересечь границу Польши и России, однако после отказа пограничников пропустить его за отсутствием необходимых документов он решил не останавливаться на пути к цели.

Уточняется, что иностранец отъехал от пункта пропуска, разогнался и на скорости протаранил шлагбаум, мотивируя это срочным желанием попасть в Россию. Остановить нарушителя границы удалось лишь с помощью полосы с шипами, которую развернули на пути сотрудники Пограничной стражи.

Задержанный рассказал, что мечтал построить новую жизнь в России. За попытку незаконного пересечения границы француз был оштрафован на 240 долларов. Также сообщается, что в его машине были обнаружены патроны для охотничьего ружья, для ввоза которых в Польшу он не имел разрешения. За это он доплатил еще 120 долларов и был отпущен домой.

Ранее 5-tv.ru писал, что иностранцы стали приезжать в Россию на 17% чаще.

+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
78.61
-0.70 87.00
-0.58
Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

Последние новости

1:40
Голыми руками: жители Петербурга раздвигали автомобили для проезда МЧС к месту пожара
1:25
Ольга Картункова рассказала о романе со своим концертным директором
1:03
Жителей Москвы и Петербурга ждут морозные и снежные выходные
0:46
Певец Стас Пьеха посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
0:31
ВСУ сбили над Киевом собственный беспилотник
0:15
Не только любовь: пять важных составляющих крепких отношений

Сейчас читают

Поместье ушло чужим людям: скандальное завещание Зайцева раскрыли перед похоронами
Инициаторы «теплового поворота» в Германии сами решили обогреваться газом
«Все это время был со своей страной»: певица Юта о смерти Юдашкина
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео