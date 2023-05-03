Иностранцы стали приезжать в Россию на 17% чаще

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 57

ФСБ зафиксировала рост числа поездок иностранцев в Россию на 17%

Иностранцы стали приезжать в Россию на 17% чаще

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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С начала 2023 года в страну въехали 3,27 миллиона граждан других государств.

Иностранцы стали чаще приезжать Россию. За первые три месяца 2023 года число их посещений страны увеличилось на 17,6% по отношению к соответствующему периоду в прошлом году. Об этом сообщила погранслужба ФСБ.

Ведомство опубликовало статистику, в которой указано, что с января по март текущего года Россию посетили 3,27 миллиона зарубежных гостей. За аналогичный период 2022 года на территорию РФ въехали 2,78 миллиона человек. Наибольший поток туристов зафиксирован из Узбекистана (818 000 человек), на втором месте расположились граждане Казахстана (604 500), а на третьем — Таджикистана (516 400).

Кроме того, Россию посещали граждане из стран дальнего зарубежья. Среди лидеров — Китай, из которого в РФ по итогам первого квартала въехали до 84 200 человек. В федеральной службе отметили, что этот показатель остается ниже допандемийного периода, когда в первом квартале 2020 года страну посетили 113 800 гостей из КНР.

Среди европейцев также наблюдается рост числа поездок в Россию — за три месяца 2023 года страна приняла 113 900 человек из стран ЕС. Чаще всего российские города посещают граждане Балтии, Польши и Финляндии. Другие страны, в частности Германии и Франция, сократили число поездок на территорию РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России рекордно выросла цена авиаперелетов.

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