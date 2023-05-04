«Время и масштаб»: разведка США раскрыла планы Украины по контрнаступлению

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 258

Глава нацразведки США Хайнс: Киев финализирует время и масштаб наступления

«Время и масштаб»: разведка США раскрыла планы Украины по контрнаступлению

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Киев на протяжении нескольких месяцев переносит дату начала своего наступления. Когда же от противника стоит ожидать активных действий?

Директор национальной разведки США Эрвил Хайнс сообщила, что Киев еще находится на этапе формирования целей, времени и масштабов анонсируемого контрнаступления ВСУ. Об этом она рассказала в рамках слушаний в американском Сенате.

«Вооруженные силы Украины все еще финализируют конкретные приоритеты, время и масштаб наступления», — прокомментировала Хайнс.

Киев продолжает использовать размытые формулировки для объяснения ситуации с началом активной операции в Донбассе. Премьер Незалежной Денис Шмыгаль в апреле сообщил, что наступление киевского режима может начаться летом. Замминистра обороны страны Анна Маляр заявляла, что украинская сторона уже начала наступление по четырем направлениям, однако активных действий ВСУ в зоне СВО зафиксировано не было.

Примечательно, что накануне, 3 мая, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о фактическом начале наступления украинских нацистов. Он отметил, что активная фаза может начаться уже в ближайшие дни. Тем не менее в ЛНР заверили в готовности Вооруженных сил РФ отразить атаку.

Ранее 5-tv.ru писал, как европейский тур Владимира Зеленского связан с контрнаступлением Украины.

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