«Новая угроза»: европейский тур Зеленского связан с контрнаступлением Украины
Политолог Светов: разъезды Зеленского по Европе связаны с контрнаступлением
Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru
Киевский режим знает, что не выстоит одним западным оружием, поэтому пытается предпринять дополнительные шаги.
Украинский президент Владимир Зеленский в последнее время принялся разъезжать по странам Европы. При этом все ожидают обещанного контрнаступления Украины. К чему эти внезапные «путешествия» и что они дадут главе Незалежной? На эти вопросы в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru ответил политолог и журналист Юрий Светов.
По его словам, визит Зеленского в Финляндию является демонстративным шагом. Во-первых, потому что страна недавно вступила в НАТО и президент Украины хочет получить совет, что нужно сделать, чтобы достичь принятия в альянс. Во-вторых, лидер Незалежной провел встречу с руководителями скандинавских государств, которые «изо всех сил» поддерживают киевский режим.
«Причем, это было продемонстрировано России — вот, смотрите, у вас возникла новая угроза со стороны этой границы. Ведь граница с НАТО благодаря вступлению Финляндии увеличилась на 1300 километров, протяженность ее. И он (Зеленский — Прим. ред.) показывает, что эти страны — все союзники Украины», — заявил Светов.
В том числе политолог указал на то, что финский президент Саули Ниинисте продемонстрировал российской стороне, что отходит от нормальных отношений с Россией. Сейчас у Хельсинки новые понятия — прямая конфронтация с Москвой.
«Теперь он (Зеленский — Прим. ред.) поехал в Гаагу, потому что Нидерланды тоже самым активным образом поддерживают Украину. <…> поэтому он поехал и туда заручаться поддержкой. Он же бьется за что? Чтобы Украину приняли в НАТО на июлькой сессии в Вильнюсе. Или, если не примут, то утвердили дорожную карту, в которой будет четко обозначено, когда Украина будет в НАТО», — сказал эксперт.
По словам политолога, сейчас Зеленский «обрабатывает» те государства, которые поддерживают киевский режим. То же случится и 13 мая в Германии, во время визита украинского лидера в Берлин. При этом на ФРГ будет оказано давление, чтобы страна сняла свои возражения по военным поставкам Киеву.
«Это все движение в одном направлении. Когда говорят, что контрнаступление Украины началось, то это тоже часть этого контрнаступления», — рассказал эксперт.
Светов назвал некоторые события, произошедшие в последнее время — частью контрнаступления. Те же атаки беспилотников на российские регионы, атака БПЛА на Кремль, поездки Зеленского с попытками заручиться поддержкой на вступление в НАТО, заявление американской стороны об очередном пакете военной помощи Украине и другие факторы.
«Мы должны сейчас быть чрезвычайно внимательными и тщательно отслеживать все эти движения. Я повторю: контрнаступление уже идет, и оно не заключается только в атаках ВСУ», — сказал эксперт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ предупредили Украину и ее союзников о последствиях контрнаступления.
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