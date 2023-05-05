Джеки Чан объяснил, почему в 69 лет сам выполняет трюки в кино: «Делаю много инъекций»
Актер Джеки Чан сам выполняет трюки в кино в возрасте 69 лет
Фото: www.globallookpress.com / Xu Chang
Актер признался, что готов рискнуть жизнью ради каждого кадра.
Китайский и американский актер Джеки Чан рассказал, почему до сих пор отказывается от дублеров на съемках экшн-кино. В интервью изданию Газета.ру он признался, что зачастую приходится использовать хореографию вместо настоящих ударов — сказывается возраст, кое-что выполнить уже довольно трудно.
С участием знаменитого актера в российский прокат вышел фильм «Кунг-фу жеребец» — о бывшем каскадере и его верном скакуне. Джеки Чан рассказал, что снимался с травмой. И не подумал взять перерыв на восстановление. Перед съемками он обычно ставит себе несколько уколов в больнице — местную анестезию в колено и спину.
«Не хочу приходить на съемочную площадку на костылях и слушать, как режиссер говорит: „Ох, Джеки поранился, не давайте ему ничего делать, никаких трюков, да даже ходить. Снимайте дублера!“ Поэтому перед этим делаю себе много инъекций. И выкладываюсь на максимум для своих фанатов по всему миру», — признался актер.
В «Кунг-фу жеребце» много рукопашного боя, больше, чем современных спецэффектов. По словам автора и исполнителя главной роли, оставить в картине «настоящие вещи» — роскошь для современного кинематографа. Ведь сегодня даже драматические диалоги снимаются на фоне хромакея. Именно поэтому Чан стремится оставить в своих лентах как можно больше жизни.
Ранее, писал 5-tv.ru, актер Джефф Бриджес заговорил о сиквеле фильма «Большой Лебовски».
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