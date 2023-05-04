Актер Джефф Бриджес заговорил о сиквеле фильма «Большой Лебовски»

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Рита Миронова
Рита Миронова 48

Джефф Бриджес заявил о готовности сняться в сиквеле «Большого Лебовски»

Актер Джефф Бриджес заговорил о сиквеле фильма «Большой Лебовски»

Фото: Кадр из к/ф «Большой Лебовски», реж. Джоэл Коэн и Итан Коэн, 1998 г.

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Кинокартина вышла на большие экраны 25 лет. Ждать ли продолжения?

Оскароносный актер Джефф Бриджес не исключает продолжения «Большого Лебовски». Именно он исполнил роль главного героя Чувака в кинокартине 1998 года. В интервью изданию People 73-летний голливудский актер рассказал, что готов участвовать в сиквеле фильма спустя 25 лет.

«Я, разумеется, сделал бы это», — заявил Бриджес.

По его словам, все зависит от режиссеров Итана и Джоэла Коэн. Актер считает, что братья не захотят снимать продолжение культового фильма.

«Но, как я уже сказал, Коэны полны сюрпризов, так что, возможно, они удивят меня и все же сделают продолжение», — рассуждал актер на интервью.

Джефф Бриджес — оскароносный актер и отец троих детей. Помимо «Большого Лебовски» он известен картинами «Планета Ка-Пэкс», «Последний киносеанс», «Фаворит» и «Сумасшедшее сердце». К слову, именно этот фильм принес ему заветную статуэтку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сценаристы в Голливуде бастуют из-за низких зарплат. 

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