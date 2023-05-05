Как выглядит могила Горшка после обнаженной вакханалии фанатки
Появились кадры с могилы солиста группы «КиШ» Горшенева после эротической фотосессии фанатки
Фото, видео: 5-tv.ru
Поклонники принесли цветы и подарки в память о рок-звезде.
Лидер группы «Король и Шут» Михаил Горшенев, больше известный как Горшок, умер в 2013 году. Однако преданные поклонники до сих пор слушают песни классического состава и регулярно посещают могилу звезды. Правда, некоторые фанаты переходят допустимые границы и чуть ли не оскорбляют захоронение.
На днях одна из безумных поклонниц вокалиста устроила эротическую фотосессию на могиле «Горшка». Конечно, это вызвало резонанс как у общественности, так и у ценителей группы. 5-tv.ru побывал на месте событий в Богословском кладбище в Санкт-Петербурге и опубликовал кадры, демонстрирующие, как выглядит могила после откровенной вакханалии.
На видео запечатлен черный гранитный памятник знаменитости: силуэт солиста блестит под лучами солнца. На надгробии Горшок узнаваем: он поет в микрофон в привычной позе и любимой рубашке, со знаменитой рок-прической. Внизу высечены даты жизни и смерти.
Также на надгробии есть подношения от преданных фанатов. Кто-то принес портрет трех солистов «Короля и шута», рядом стоит картина с пейзажем. В том числе на могиле в рамке напечатан лозунг. Судя по дате, появился он там недавно.
«Ребята. Помнят. Уважают. Слушают. Вечная память. 20.04.23», — говорится в тексте.
В целом могила «Горшка» выглядит вполне опрятно. Вокруг разложены цветы, все лишнее убрано, нет грязи и сорняков. На лавке сидят две девушки, судя по всему — фанатки.
Сложно сказать, что совсем недавно тут была эротическая фотосессия странной поклонницы. Полиция уже расследует этот инцидент.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве нашли похищенную с выставки жилетку рок-музыканта «Князя».
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