Как выглядит могила Горшка после обнаженной вакханалии фанатки

Поклонники принесли цветы и подарки в память о рок-звезде.

Лидер группы «Король и Шут» Михаил Горшенев, больше известный как Горшок, умер в 2013 году. Однако преданные поклонники до сих пор слушают песни классического состава и регулярно посещают могилу звезды. Правда, некоторые фанаты переходят допустимые границы и чуть ли не оскорбляют захоронение.

На днях одна из безумных поклонниц вокалиста устроила эротическую фотосессию на могиле «Горшка». Конечно, это вызвало резонанс как у общественности, так и у ценителей группы. 5-tv.ru побывал на месте событий в Богословском кладбище в Санкт-Петербурге и опубликовал кадры, демонстрирующие, как выглядит могила после откровенной вакханалии.

На видео запечатлен черный гранитный памятник знаменитости: силуэт солиста блестит под лучами солнца. На надгробии Горшок узнаваем: он поет в микрофон в привычной позе и любимой рубашке, со знаменитой рок-прической. Внизу высечены даты жизни и смерти.

Также на надгробии есть подношения от преданных фанатов. Кто-то принес портрет трех солистов «Короля и шута», рядом стоит картина с пейзажем. В том числе на могиле в рамке напечатан лозунг. Судя по дате, появился он там недавно.

«Ребята. Помнят. Уважают. Слушают. Вечная память. 20.04.23», — говорится в тексте.

В целом могила «Горшка» выглядит вполне опрятно. Вокруг разложены цветы, все лишнее убрано, нет грязи и сорняков. На лавке сидят две девушки, судя по всему — фанатки.

Сложно сказать, что совсем недавно тут была эротическая фотосессия странной поклонницы. Полиция уже расследует этот инцидент.

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