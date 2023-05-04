Вернут на место: в Москве нашли похищенную с выставки жилетку рок-музыканта «Князя»

Как оказалось, ее своровал экс-солист группы «Коррозия Металла» Александр Лазаревич.

В Москве спустя три дня поисков нашли злоумышленника, который украл легендарную жилетку рок-музыканта Андрея Князева (также известного как «Князь») прямо с выставки, посвященной группе «Король и Шут». Им оказался другой рокер — бывший вокалист группы «Коррозия Металла» Александр Лазаревич.

Экспонат был при нем, однако теперь воришке грозит серьезный тюремный срок, потому что жилетка оценивается в миллион рублей, а значит кража совершена в крупном размере.