Вернут на место: в Москве нашли похищенную с выставки жилетку рок-музыканта «Князя»

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В Москве нашли похищенную с выставки жилетку рок-музыканта «Князя» из группы «Король и Шут»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Как оказалось, ее своровал экс-солист группы «Коррозия Металла» Александр Лазаревич.

В Москве спустя три дня поисков нашли злоумышленника, который украл легендарную жилетку рок-музыканта Андрея Князева (также известного как «Князь») прямо с выставки, посвященной группе «Король и Шут». Им оказался другой рокер — бывший вокалист группы «Коррозия Металла» Александр Лазаревич.

Экспонат был при нем, однако теперь воришке грозит серьезный тюремный срок, потому что жилетка оценивается в миллион рублей, а значит кража совершена в крупном размере.

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