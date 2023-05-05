Новая эра: губернатор Бали предложил отказаться от туризма на 100 лет

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 82

Губернатор Бали предложил ввести квоты для туристов из-за нарушений

Новая эра: губернатор Бали предложил отказаться от туризма на 100 лет

Фото: www.globallookpress.com / Li Peng

Читайте нас в: Дзен Новости

Что теперь нужно сделать, чтобы попасть на остров?

На Бали готовы ввести систему квот для иностранных туристов. Об этом заявил губернатор острова Ваян Костер, пишет detik.

По его словам, массовый туризм они больше не приветствуют. Теперь для того, чтобы отдохнуть на райском Бали, иностранцы должны регистрироваться аж за год до запланированного визита.

«Если будет квота, то людям придется стоять в очереди. Те, кто хочет приехать в следующем году, должны будут регистрироваться прямо сейчас. Это система, которую мы хотим применить», — заявил губернатор.

По его словам, данные меры будут введены для того, чтобы снизить риски нарушения законодательства. Больше всего власти Бали боятся того, что к ним станут в конечном итоге приезжать слишком скупые туристы. Кстати, Костер добавил, что в основном «творят безобразия» туристы из России.

«Они будут есть только дешевую пищу и ездить только на мотоциклах, нарушая законы. И в конце концов от отчаяния начнут грабить банкоматы», — заключил Костер.

Размер квоты пока не обсуждался, однако этот вопрос поднимут на следующем совещании.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в России спрос на туры за рубеж в апреле вырос на 30%.

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Огненная Змея выходит на арену: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 ма...

Последние новости

21:10
Жертв все больше: как не попасться на удочку дачных мошенников
20:49
Пользы мало, а деньги получают большие: как заставить блогеров платить налоги
20:27
«Брак недолговечен»: парапсихолог предсказала развод Брутян и Прилучного
20:10
В Госдуме перечислили способы помощи семьям с детьми
20:00
Задержаны диверсанты, планировавшие устроить в России фейковую акцию «Небесный полк»
19:50
Названы популярные направления отдыха по России на майские праздники

Сейчас читают

Экономист Чирков предрек кризис хуже, чем в 2008 году из-за решения США
Давка у гроба: проститься с Вячеславом Зайцевом пришла толпа народу
Как выглядит могила Горшка после обнаженной вакханалии фанатки
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео