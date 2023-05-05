Новая эра: губернатор Бали предложил отказаться от туризма на 100 лет

Что теперь нужно сделать, чтобы попасть на остров?

На Бали готовы ввести систему квот для иностранных туристов. Об этом заявил губернатор острова Ваян Костер, пишет detik.

По его словам, массовый туризм они больше не приветствуют. Теперь для того, чтобы отдохнуть на райском Бали, иностранцы должны регистрироваться аж за год до запланированного визита.

«Если будет квота, то людям придется стоять в очереди. Те, кто хочет приехать в следующем году, должны будут регистрироваться прямо сейчас. Это система, которую мы хотим применить», — заявил губернатор.

По его словам, данные меры будут введены для того, чтобы снизить риски нарушения законодательства. Больше всего власти Бали боятся того, что к ним станут в конечном итоге приезжать слишком скупые туристы. Кстати, Костер добавил, что в основном «творят безобразия» туристы из России.

«Они будут есть только дешевую пищу и ездить только на мотоциклах, нарушая законы. И в конце концов от отчаяния начнут грабить банкоматы», — заключил Костер.

Размер квоты пока не обсуждался, однако этот вопрос поднимут на следующем совещании.

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