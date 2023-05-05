На игре: чем опасна компьютерная зависимость у детей

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 47

Психолог Лейкина: зависимость от компьютерных игр чаще всего возникает у младшеклассников

На игре: чем опасна компьютерная зависимость у детей

Фото: www.globallookpress.com / Jens Honore

Читайте нас в: Дзен Новости

Родителям стоит следить и ограничивать количество времени, которое ребенок проводит в виртуальном мире.

Чаще всего зависимость от компьютерных игр появляется у детей младшего школьного возраста, поскольку они более подвержены влиянию визуальной и мотивационной специфики электронной реальности. Об этом рассказала Газете.ру психолог Яна Лейкина.

По ее мнению, виртуальный мир создают эффект яркой, радостной и насыщенной событиями жизни. Игры быстро вовлекают детей за счет оригинальных сюжетных линий, мотивируя их выполнять различные задания и прокачивать своего персонажа. Эксперт отмечает, что игры не всегда оказывают плохое влияние на подрастающие умы.

«Многие из существующих компьютерных игр развивают, учат принимать решения, коммуницировать с другими игроками, строить логические цепочки, продумывать тактику и стратегию игры. Естественно, мы не говорим об играх, где проявляется агрессия к другим персонажам», — рассказывает психолог.

Но не стоит забывать, что время пребывания за компьютерными играми необходимо дозировать. Если этого не делать, то многочасовое нахождение в виртуальном мире приводит к возникновению стресса: ребенок перестает быстро запоминать информацию, становится более нервным и раздражительным.

«Такие дети, теряя чувство времени, часто ощущают себя одинокими, отчужденными, им становится труднее общаться с людьми, появляются компульсивные расстройства. В результате длительного времяпровождения в виртуальных мирах подростки чувствуют себя усталыми, хотят проводить время лежа и отказываются вести активный образ жизни», — отмечает Лейкина.

Чтобы дозировать время нахождения ребенка за компьютером, психолог советует пользоваться сервисами родительского контроля. Они позволяют делать это удаленно и автоматически.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему компьютерные игры становятся распространенной причиной разводов.

+2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:20
Асмус съехала от Харламова спустя три года после развода: «Экономим на всем»
4:00
Егорий Вешний или Юрьев день: зачем 6 мая умываться росой
3:42
Опубликованы кадры допроса организатора фейковой акции «Небесный полк»
3:25
На счетах блогера Блиновской и ее супруга арестовали сотни миллионов рублей
3:00
День Георгия Победоносца 6 мая — в чем помогает святой
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Экономист Чирков предрек кризис хуже, чем в 2008 году из-за решения США
Давка у гроба: проститься с Вячеславом Зайцевом пришла толпа народу
«Больные люди»: как обезопасить себя в путешествии на ночной дороге
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео