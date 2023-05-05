На игре: чем опасна компьютерная зависимость у детей

Родителям стоит следить и ограничивать количество времени, которое ребенок проводит в виртуальном мире.

Чаще всего зависимость от компьютерных игр появляется у детей младшего школьного возраста, поскольку они более подвержены влиянию визуальной и мотивационной специфики электронной реальности. Об этом рассказала Газете.ру психолог Яна Лейкина.

По ее мнению, виртуальный мир создают эффект яркой, радостной и насыщенной событиями жизни. Игры быстро вовлекают детей за счет оригинальных сюжетных линий, мотивируя их выполнять различные задания и прокачивать своего персонажа. Эксперт отмечает, что игры не всегда оказывают плохое влияние на подрастающие умы.

«Многие из существующих компьютерных игр развивают, учат принимать решения, коммуницировать с другими игроками, строить логические цепочки, продумывать тактику и стратегию игры. Естественно, мы не говорим об играх, где проявляется агрессия к другим персонажам», — рассказывает психолог.

Но не стоит забывать, что время пребывания за компьютерными играми необходимо дозировать. Если этого не делать, то многочасовое нахождение в виртуальном мире приводит к возникновению стресса: ребенок перестает быстро запоминать информацию, становится более нервным и раздражительным.

«Такие дети, теряя чувство времени, часто ощущают себя одинокими, отчужденными, им становится труднее общаться с людьми, появляются компульсивные расстройства. В результате длительного времяпровождения в виртуальных мирах подростки чувствуют себя усталыми, хотят проводить время лежа и отказываются вести активный образ жизни», — отмечает Лейкина.

Чтобы дозировать время нахождения ребенка за компьютером, психолог советует пользоваться сервисами родительского контроля. Они позволяют делать это удаленно и автоматически.

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