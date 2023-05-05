«Это так классно!» — Джеки Чан признался, что хотел бы сыграть супергероя

|
Полина Долгова
Полина Долгова 52

Джеки Чан признался, что хотел быть сыграть супергероя

«Это так классно!» — Джеки Чан признался, что хотел бы сыграть супергероя

Фото: www.globallookpress.com / Liau Chung Ren

Читайте нас в: Дзен Новости

Гонконгский актер надеется, что получит приглашение от какого-нибудь режиссера на подобную роль.

«Атмосфера кино» выпустила в российский прокат китайскую ленту «Кунг-фу жеребец» с Джеки Чаном в главной роли. Эта картина рассказывает о бывшем каскадере и его верном скакуне. В интервью Газета.ру культовый артист рассказал о съемках в проекте и откровенно признался, что хотел бы сыграть супергероя.

Гонконгский актер надеется, что получит приглашение от какого-нибудь режиссера на подобную роль. Однако звезда сомневается, что зрителям будет интересно смотреть на него в роли супергероя, так как в подобных проектах используется графика и спецэффекты. Чан прославился тем, что исполняет трюки в фильмах без помощи дублера.

«Понимаете, зрителям нравится видеть настоящего Джеки Чана. Даже с учетом развития технологий им все равно интересно наблюдать за тем, как Джеки сам все делает. Они не хотят смотреть, как Джеки играет Человека-паука или Супермена. ‹...› Блин, это так классно!» — поделился актер.

Джеки Чану уже 69 лет. По его мнению, он уже не молод для определенных трюков и приемов в кино. Например, вещи вроде дабл-кика ему демонстрировать сложно. Однако он заменяет их хореографией.

Перед съемками актер ставит несколько инъекций в больнице: местную анестезию — в колено, в спину. Чан не хочет приходить на съемки в слабом состоянии и слушать недовольства и переживания от режиссера.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джеки Чан объяснил, почему в 69 лет сам выполняет трюки в кино.

+2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:20
Асмус съехала от Харламова спустя три года после развода: «Экономим на всем»
4:00
Егорий Вешний или Юрьев день: зачем 6 мая умываться росой
3:42
Опубликованы кадры допроса организатора фейковой акции «Небесный полк»
3:25
На счетах блогера Блиновской и ее супруга арестовали сотни миллионов рублей
3:00
День Георгия Победоносца 6 мая — в чем помогает святой
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Экономист Чирков предрек кризис хуже, чем в 2008 году из-за решения США
Давка у гроба: проститься с Вячеславом Зайцевом пришла толпа народу
«Больные люди»: как обезопасить себя в путешествии на ночной дороге
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео