Гонконгский актер надеется, что получит приглашение от какого-нибудь режиссера на подобную роль.

«Атмосфера кино» выпустила в российский прокат китайскую ленту «Кунг-фу жеребец» с Джеки Чаном в главной роли. Эта картина рассказывает о бывшем каскадере и его верном скакуне. В интервью Газета.ру культовый артист рассказал о съемках в проекте и откровенно признался, что хотел бы сыграть супергероя.

Гонконгский актер надеется, что получит приглашение от какого-нибудь режиссера на подобную роль. Однако звезда сомневается, что зрителям будет интересно смотреть на него в роли супергероя, так как в подобных проектах используется графика и спецэффекты. Чан прославился тем, что исполняет трюки в фильмах без помощи дублера.

«Понимаете, зрителям нравится видеть настоящего Джеки Чана. Даже с учетом развития технологий им все равно интересно наблюдать за тем, как Джеки сам все делает. Они не хотят смотреть, как Джеки играет Человека-паука или Супермена. ‹...› Блин, это так классно!» — поделился актер.

Джеки Чану уже 69 лет. По его мнению, он уже не молод для определенных трюков и приемов в кино. Например, вещи вроде дабл-кика ему демонстрировать сложно. Однако он заменяет их хореографией.

Перед съемками актер ставит несколько инъекций в больнице: местную анестезию — в колено, в спину. Чан не хочет приходить на съемки в слабом состоянии и слушать недовольства и переживания от режиссера.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джеки Чан объяснил, почему в 69 лет сам выполняет трюки в кино.