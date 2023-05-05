«Чуть не подрались»: Маковецкий рассказал об инциденте с депутатами в аэропорту

Артист накинулся на государственных служащих за то, что он позволили себе нарушить свой же закон.

Народный артист России Сергей Маковецкий дал большое интервью «Известиям», в котором рассказал о неприятном инциденте с депутатами в аэропорту.

Закон о борьбе с курением приняли еще в 2013 году. Артист рассказал, что он — курящий человек, а в аэропорту есть правило «Не курить» или уходить от места посадки на дальнее расстояние. Однажды Маковецкого пропустили через VIP-зал. Он обрадовался, так как решил, что не будет бесконечных кордонов и можно спокойно выходить покурить. Артист пошел к двери, чтобы выйти с чашечкой кофе и сигаретой на улицу.

«Говорю милиционеру: «Позвольте, я выйду покурить?» А он: «Зачем? Можно и здесь». Я взял чашку кофе. Сижу, курю. Напротив — депутаты, розовощекие такие и тоже курят. Я говорю: «Как это понимать, господа депутаты? Вы же приняли закон. Вот сейчас возьму и сниму вас», — рассказал Маковецкий.

Народный артист отмечает, что он бы не сделал этого. Но держал телефон и говорил, что вот сейчас снимет, как депутаты исполняют свои законы.

«Значит, получается, тебе можно курить на территории аэропорта, а мне нельзя. Мне надо уходить черт-те куда?» — вспоминает артист.

На вопрос интервьюера, чем закончился конфликт. Актер коротко ответил, что «чуть не подрались». А затем завершил историю, объяснив, что хочет эту тему развивать, потому что от этого сразу портится настроение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сериал с участием Маковецкого «Операция «Неман» завоевал две награды фестиваля.