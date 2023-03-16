Больше, чем просто кино: сериал «Операция «Неман» завоевал две награды фестиваля ORIGINAL+

Уникальный проект разработали по мотивам легендарного романа «Момент истины». Первые зрители в восторге!

Российских зрителей ждет громкая премьера. К выходу на телеэкраны готовится остросюжетная драма «Операция Неман». Это сериал о подвиге советских контрразведчиков в годы Великой Отечественной. Захватывающий сценарий по одному из самых популярных военных романов и по-настоящему звездный актерский состав уже по достоинству оценили эксперты. Фильм получил сразу две награды престижного отраслевого фестиваля. Впечатления кинокритиков выслушал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

В закрытом формате жюри фестиваля совещались больше часа. Для актеров, режиссеров и кинопродюсеров это момент истины.

Сериал «Операция «Неман» увез с кинофестиваля стриминговых платформ ORIGINAL+ сразу две статуэтки. Первая за симпатию от СМИ. Свой голос проекту отдала Российская газета. И еще одна награда уже за лучшую коллаборацию. Эксперимент с совместным проектом каналов РЕН ТВ, Звезда и онлайн-кинотеатра Wink критики признали успешным.

«Это очень грамотная модель. Это то, как растут НВОи Netflix в Америке. Поэтому, конечно, свою аудиторию этот сериал найдет», — считает член жюри кинофестиваля ORIGINAL+, кинокритик Егор Москвитин.

Чтобы увидеть все девять картин, жюри понадобилось два конкурсных дня. По регламенту они оценивали одну серию, выбранную авторами.

Съемки сериала «Операция «Неман» завершились в сентябре 2022 года. Это первая проверка крупным кинофестивалем. Ну а его первые зрители — члены жюри, кинокритики и журналисты — замерли во время просмотра.

«Я смотрела за залом. Все смотрели, затаив дыхание, и потом подошли несколько человек и сказали, что для них этот сериал стыл таким же открытием, как для меня», — рассказала программный директор фестиваля ORIGINAL+, обозреватель Российской газеты, кинокритик Сусанна Альперина.

Остросюжетная военная драма показывает подвиги советских контрразведчиков в годы Великой Отечественной войны. 1944 год, только что освобожденная от нацистов территория Белоруссии. Немецкие диверсанты цепляются за любую возможность, чтобы остановить советское контрнаступление.

Данные для врага добывает группа диверсантов. Своего среди чужих в сериале сыграл народный артист России Алексей Кравченко, его герой очень хитер и изворотлив.

«Знаете, все мы знаем, что в жизни иногда бывает: доверяешь ему, веришь ему и тебя предают. И у каждого есть свой мотив. Вот у моего героя есть свой мотив», — сказал исполнивший роль Ивана Мищенко актер Алексей Кравченко.

Как авторы сериала воссоздают картину Великой Отечественной, мы увидели во время съемочного процесса. На площадке полное погружение в атмосферу 1940-х годов. И для этого отлично подходят локации, которые находятся в Подмосковье. Например, ангар на время съемок превратился в железнодорожный вокзал «Лида», который во время войны работал в Белоруссии. Именно сюда с фронта возвращаются раненные солдаты

Масштабы поражают. Есть сцены, в которых одновременно играют до сотни актеров. Постоянные погони, перестрелки и драки заставляют переживать за героев. А хитрая игра разведки и буквально шахматные многоходовки заставляют задуматься, кто здесь враг.

«Вообще, залог успеха — это правильный баланс между вот жестким экшенем, который там действительно есть, и какими-то человеческими драматическими моментами», — заметил продюсер компании Star Media Vision, продюсер сериала «Операция «Неман» Андрей Тартаков.

Сериал снят по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Идея экранизации принадлежит генеральному директору «Известий» Владимиру Тюлину. Зрители картины увидят эту историю по-новому. Их ждут неожиданные повороты и герои, каких не было в романе. Как раз такую роль, диверсанта Соломатина, играет Сергей Маковецкий.

«Мне кажется, зрителям будет очень интересно смотреть за тем, как наша контрразведка очень серьезно, умно не сражается даже — это не открытый бой, а пытается переиграть», — сказал Народный артист России Сергей Маковецкий.

Продюсерам сериала удалось собрать в одном проекте «королевский» состав. В течении двух месяцев актеры буквально жили на съемочной площадке. В заключительный день съемок режиссер сериала Сергей Виноградов признался, что даже у него от таких имен дух захватывало.

«Потому, что я имел дело практически со сборной Российской Федерации по актерскому мастерству», — сказал режиссер сериала Сергей Виноградов.

Увидеть любимых актеров в одном сериале уже совсем скоро можно будет на РЕН ТВ. Премьера состоится в 2023 году. Чем закончится противостояние разведки и диверсантов, узнают и зрители онлайн-кинотеатра Wink, где будет размещена картина.