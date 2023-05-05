«Панкер» осудил обнаженную вакханалию у могилы Горшка: «Не в культуре панка»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 513

Друг Горшка Гудков: снявшейся в трусах на могиле девушке помогут общественные работы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

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Вероятно, общественные работы смогут вразумить участницу скандальной съемки.

Инцидент с эротической фотосессией на могиле лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева вызвал шквал негатива у поклонников музыкального состава. Друг Горшка и продюсер сериала «Король и Шут» Игорь Гудков, известный под псевдонимом «Панкер» тоже недоволен случившимся. Он уверен, что виновницу неуместной вакханалии следует наказать.

«Считаю, что эта девушка, если не вандал, она дура просто», — заявил «Панкер» в беседе с 5-tv.ru.

Он уверен, что странная фанатка не сама выбрала могилу Горшка для съемки. Скорее всего, кто-то привел ее туда. При этом Гудкову показалось странным, что никто из поклонников не обратил внимание на происходящее. В этом месте собирается много фанатов, причем не только Горшка, но и Виктора Цоя, который тоже похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

«Эта девушка… Это просто современный мир такой. <…> Она в татуировках, даже не в культуре панка. То, что она в андеграундной какой-то истории — это точно. Вся в татуировках, в розовом, накрашена», — заявил продюсер.

Несмотря на негативное отношение к эпатажной женщине, «Панкер» не согласен с тем, что виновницу следует посадить в тюрьму. По мнению мужчины, такому человеку правильно присудить 15 дней общественных работ. Если бы вульгарная поклонница Горшка убралась на улицах города, то определенные вещи в ее голове наверняка бы отложились, считает Гудков.

«Конечно, у меня отношение совершенно негативное. Памятник Горшку делался с любовью и туда приходят люди, поклонники. И мы там бываем. Если бы я это увидел, я бы это прекратил бы сразу. Это совершенно точно», — сказал Панкер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как выглядит могила Горшка после обнаженной фотосессии фанатки.

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