Монумент бойцам Красной армии снесли в Польше

Эфирная новость 37

Счет уничтоженным памятникам в Польше уже идет на сотни.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Польше снесли монумент благодарности бойцам Красной армии, которые отдали свои жизни, освобождая город Глубчице.

Видно, как под напором тяжелой техники стела, установленная в 1945 году, падает на землю и разбивается на куски. Перед этим местные власти произнесли речь.

А весь процесс они транслировали в прямом эфире. За работами наблюдал и директор Института национальной памяти страны. Счет уничтоженным памятникам в Польше уже идет на сотни.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве снесли памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Ранее монумент был лишен статуса культурного наследия, чтобы его можно было демонтировать.

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