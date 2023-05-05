Монумент бойцам Красной армии снесли в Польше
Счет уничтоженным памятникам в Польше уже идет на сотни.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Польше снесли монумент благодарности бойцам Красной армии, которые отдали свои жизни, освобождая город Глубчице.
Видно, как под напором тяжелой техники стела, установленная в 1945 году, падает на землю и разбивается на куски. Перед этим местные власти произнесли речь.
А весь процесс они транслировали в прямом эфире. За работами наблюдал и директор Института национальной памяти страны. Счет уничтоженным памятникам в Польше уже идет на сотни.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве снесли памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Ранее монумент был лишен статуса культурного наследия, чтобы его можно было демонтировать.
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