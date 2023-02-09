На фоне просьб об истребителях в Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову

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Сейчас украинские чиновники обсуждают судьбу памятника советскому военачальнику Николаю Ватунину.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Пока в турне по Европе Владимир Зеленский просит истребители, в Киеве снесли памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Ранее монумент был лишен статуса культурного наследия, чтобы его можно было демонтировать.

Сейчас в комиссии обсуждают судьбу памятника советскому военачальнику Николая Ватутина. Экспертная комиссия при Минкульте страны хочет избежать демонтажа и предлагают внести памятник в список объектов монументального наследия.

Снос памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц идут на Украине с 2015 года, когда был принят закон о декоммунизации.

Тема:
Украинский кризис
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