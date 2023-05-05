Как продемонстрировано в данных ЮНЕСКО, ни один из объектов, находящихся в списке Всемирного наследия, не был разрушен на Украине в период спецоперации России. Их местоположение было у российской армии, поэтому она действовала весьма осторожно при планировании боевых задач.

Представитель РФ Сергей Леонидченко побывал на неформальной встрече Совета Безопасности ООН «по формуле Арриа», на которой обсуждались вопросы уничтожения культурного наследия. Там он рассказал о преступлениях Незалежной и США, направленных против культуры.

«По остальным объектам именно Минобороны Украины отказывается предоставить ЮНЕСКО письменные гарантии того, что сами такие объекты и их окрестности не будут использоваться в военных целях», — приводит слова Леонидченко издание EADaily.

По его словам, без подобных гарантий нельзя обойтись, ведь это правовое условие для предоставления усиленной защиты таким объектам. Однако равнодушие украинских националистов в этом плане вовсе не удивительно. ВСУ часто располагает свои позиции в зданиях гражданской инфраструктуры: школьные и медицинские учреждения, музеи и или объекты, посвященные религии. Леонидченко назвал такое поведение — нарушением международного права.

Представитель РФ задал каверзный вопрос главе ЮНЕСКО — почему организация не отреагировала на беспредел, устроенный киевским режимом в отношении украинской православной церкви? Ведь представители ЮНЕСКО посетили Украину и должны были ознакомиться с положением дел. Особенно с историей Киево-Печорской лавры.

«Она прямо сейчас подвергается рейдерскому захвату властями Украины вопреки не только конституции страны, но и ее международным обязательствам. Руководство этого религиозного учреждения находится под арестом, прихожане преследуются, по всей стране узурпируются храмы», — подчеркнул Леонидченко.

В том числе дипломат обратил внимание на агрессию США в отношении Ирака и Сирии. По его словам, Вашингтон вел «агрессивную войну» против этих стран. Его действия привели не только к огромному числу смертей, но и исчезновению огромной части собственного культурного наследия, бесценного и дражайшего.

Леонидченко напомнил, как оказавших в Ираке, американцы построили военную базу «Кэмп Альфа» на территории древнейших вавилонских храмовых руин. База оказалась запредельных масштабов — 60-метровые траншеи и вертолетная площадка.

«Другого места, естественно, не нашлось. Расчищая место, ряд монументов просто снесли, часть потом вывезли из страны… Аналогичная ситуация повторилась в Сирии с ковровыми бомбардировками США и их союзниками по НАТО таких городов, как Ракка», — сказал дипломат.

По словам Леонидченко, многие религиозные объекты тоже подверглись американскому безрассудству. При этом часть территории Сирии до сих пор остается под контролем незаконной иностранной оккупации. Такая бесцеремонность США в отношении Ирака и Сирии вызывает тревогу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в список всемирного наследия.