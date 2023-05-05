Минюст включил Марию Максакову* в реестр иноагентов

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 81

Оперная певица уехала жить на Украину в 2016 году, бросив в РФ детей.

Минюст включил Марию Максакову* в реестр иноагентов

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Оперная певица Мария Максакова* включена в реестр иноагентов, об этом сообщили в Министерстве юстиции Российской Федерации вечером в пятницу, 5 мая.

Мария Максакова с 2016 года живет на Украине, полгода назад она окончательно бросила своих двух взрослых детей в Москве, оставив их на 82-летнюю мать. По словам бывшей российской звезды, ее известная мама — народная артистка РСФСР Людмила Максакова не хочет поддерживать с ней общение.

Взрослые дети Марии, старшему из которых 18 лет, отказались общаться с оперной певицей, заявив, что ее взгляды слишком радикальны. Мать Максаковой считает, что та отрицательно влияет на детей, из-за чего она категорически запретила певице переступать порог дома.

В 2016 году Мария Максакова уехала жить в Киев вместе с мужем, который был убит на Украине весной 2017 года. В конце января в 2021 году Максакова тайно вернулась в Россию, но вскоре, потерпев фиаско с документами по своей недвижимости, сбежала на Украину обратно.

Ранее, 5-tv.ru сообщил, что Минюст РФ включил в список иностранных агентов Марию Певчих*, соратницу блогера Алексея Навального.

* — признан иностранным агентом на территории РФ

+2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:20
Асмус съехала от Харламова спустя три года после развода: «Экономим на всем»
4:00
Егорий Вешний или Юрьев день: зачем 6 мая умываться росой
3:42
Опубликованы кадры допроса организатора фейковой акции «Небесный полк»
3:25
На счетах блогера Блиновской и ее супруга арестовали сотни миллионов рублей
3:00
День Георгия Победоносца 6 мая — в чем помогает святой
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Экономист Чирков предрек кризис хуже, чем в 2008 году из-за решения США
Давка у гроба: проститься с Вячеславом Зайцевом пришла толпа народу
«Больные люди»: как обезопасить себя в путешествии на ночной дороге
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео