Минюст включил Марию Максакову* в реестр иноагентов

Оперная певица Мария Максакова* включена в реестр иноагентов, об этом сообщили в Министерстве юстиции Российской Федерации вечером в пятницу, 5 мая.

Мария Максакова с 2016 года живет на Украине, полгода назад она окончательно бросила своих двух взрослых детей в Москве, оставив их на 82-летнюю мать. По словам бывшей российской звезды, ее известная мама — народная артистка РСФСР Людмила Максакова не хочет поддерживать с ней общение.

Взрослые дети Марии, старшему из которых 18 лет, отказались общаться с оперной певицей, заявив, что ее взгляды слишком радикальны. Мать Максаковой считает, что та отрицательно влияет на детей, из-за чего она категорически запретила певице переступать порог дома.

В 2016 году Мария Максакова уехала жить в Киев вместе с мужем, который был убит на Украине весной 2017 года. В конце января в 2021 году Максакова тайно вернулась в Россию, но вскоре, потерпев фиаско с документами по своей недвижимости, сбежала на Украину обратно.

Ранее, 5-tv.ru сообщил, что Минюст РФ включил в список иностранных агентов Марию Певчих*, соратницу блогера Алексея Навального.

* — признан иностранным агентом на территории РФ