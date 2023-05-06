В Крыму сработала система ПВО

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 91

Советник главы Крыма Крючков: система ПВО сработала на севере Крыма

В Крыму сработала система ПВО

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

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Пострадавших нет.

Средства противовоздушной обороны сработали на севере Крыма. Об этом сообщает в своем Telegram-канале советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«На севере Крыма сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет», — написал он.

3 мая глава Крыма Сергей Аксенов объявлял об успешном срабатывании систем ПВО. В тот день никаких повреждений не наблюдалось.

В конце апреля над Крымом были сбиты два украинских беспилотника. Атака была произведена в одно и то же время с утренним происшествием с дронами в Севастополе. В результате загорелась нефтебаза. Возгоранию был присвоен 4-й класс, а площадь возгорания составляла около тысячи квадратных метров, пожар удалось оперативно ликвидировать.

Ранее в статье 5-tv.ru военный эксперт оценил работу спецслужб в Крыму.

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