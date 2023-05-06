Движение по Крымскому мосту восстановлено

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 4

Технические неполадки были быстро устранены.

Движение по Крымскому мосту восстановлено

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Власти возобновили движение транспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

До этого оно было приостановлено по техническим причинам.

«Движение по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Вчера стало известно о том, что на Крымском мосту запустили движение по второму железнодорожному пути. Это произошло с опережением запланированного графика.

В октябре прошлого года на Крымском мосту произошел теракт, в результате которого были повреждены две полосы автомобильной ветки. Кроме того, пострадала железнодорожная часть. Ее обещали восстановить к сентябрю. Трагедия унесла жизни нескольких человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Крыму сработала система ПВО.

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