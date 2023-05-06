В России внешний долг по отношению к ВВП снизился до исторического минимума
Новая цифра — самое минимальное значение с 2002 года.
Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha
Уровень внешнего долга по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП) в России опустился до исторического минимума по итогам 2022 года, следует из расчетов РИА Новости.
«Уровень внешнего долга к ВВП в России сократился до 16,6%, то есть на 10 процентных пунктов», — говорится в сообщении.
По информации издания, эта цифра — самое минимальное значение с 2002 года.
Среди крупнейших экономик мира меньший показатель отмечен только в Китае — 13,7%, а вот самый высокий уровень наблюдался в Нидерландах — 380,5%, в Великобритании — 287%, а в Швейцарии — 280,5%.
До этого президент России Владимир Путин назвал низкий государственный долг страны хорошим показателем. По оценкам экономистов, в 2023 году темпы роста экономики будут увеличиваться и по итогам года страна окажется в числе лидеров стран, чья экономика отличается хорошими показателями в данном вопросе.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин оценил низкий госдолг России.
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