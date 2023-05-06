В России внешний долг по отношению к ВВП снизился до исторического минимума

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 53

Новая цифра — самое минимальное значение с 2002 года.

В России внешний долг по отношению к ВВП снизился до исторического минимума

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Уровень внешнего долга по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП) в России опустился до исторического минимума по итогам 2022 года, следует из расчетов РИА Новости.

«Уровень внешнего долга к ВВП в России сократился до 16,6%, то есть на 10 процентных пунктов», — говорится в сообщении.

По информации издания, эта цифра — самое минимальное значение с 2002 года.

Среди крупнейших экономик мира меньший показатель отмечен только в Китае — 13,7%, а вот самый высокий уровень наблюдался в Нидерландах — 380,5%, в Великобритании — 287%, а в Швейцарии — 280,5%.

До этого президент России Владимир Путин назвал низкий государственный долг страны хорошим показателем. По оценкам экономистов, в 2023 году темпы роста экономики будут увеличиваться и по итогам года страна окажется в числе лидеров стран, чья экономика отличается хорошими показателями в данном вопросе.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин оценил низкий госдолг России.

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