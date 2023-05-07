Зеленского призвали не ждать массовых протестов и уйти в отставку

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 72

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому следует подать в отставку, пока не начались протесты

Зеленского призвали не ждать массовых протестов и уйти в отставку

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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На Украине заявили, что президент страны не справляется с обязанностями и уже «висит на волоске».

Если Владимир Зеленский не справляется с обязанностями главы Украины, то ему следует подать в отставку, иначе страну охватят массовые протесты. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленский уже недотягивает до быстроты развития ситуации. <…> Видно, что он не может выполнять те задачи, которые стоят перед Украиной», — сказал он на своем YouTube-канале.

Соскин указал на тяжелое экономическое положение Незалежной и ее зависимость от финансирования западных стран. Зеленский, по мнению экс-советника Кучмы, уже «висит на волоске» и спасти его может только контрнаступление. Если оно не случится, то глава киевского режима будет уже не нужен Украине.

Также Соскин обвинил Зеленского и его приспешников в том, что результатом их политики стали новые территориальные потери Незалежной и отток граждан страны в Европу и Россию.

Схожее развитие событий на Украине ранее предрек экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. В интервью YouTube-каналу Stephen Gardner он заявил, что украинцы могут восстать против Зеленского и убить его из-за отказа выполнять предвыборные обещания о завершении конфликта на востоке страны.

Макгрегор констатировал, что текущая политика Зеленского не отвечает интересам граждан Украины, поэтому не будет ничего удивительного в том, что его захотят устранить собственные люди.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему в Нидерландах были не рады визиту Зеленского в рамках его европейского турне.

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