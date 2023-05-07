В Мариуполе загрузили первое судно зерном из ДНР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Пушилин: в Мариупольском торговом порту загрузилось первое торговое судно с зерном из ДНР

В Мариуполе загрузили первое судно зерном из ДНР

Фото: www.globallookpress.com / Hartmut Schmidt

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Поставки зерна оживят один из важнейших секторов экономики республики — сельское хозяйство.

В Мариуполе загрузили первое судно зерном из Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Как и было запланировано, в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой народной республики», — написал он.

Пушилин напомнил о недавнем визите в ДНР министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, в ходе которого обсуждался запуск в порту Мариуполя зернового терминала. Тогда же для транспортировки зерна решили использовать суда ФАУ «РосКапСтрой», доставляющие в Мариуполь стройматериалы.

«Такой подход, когда в порт доставляются стройматериалы, а обратно зерно, позволит в несколько раз удешевить логистику, а также ощутимо разгрузить контрольно-пропускные пункты на дорогах», — отметил врио главы ДНР.

Также Пушилин подчеркнул, что поставки зерна из республики оживят один из важнейших секторов ее экономики — сельское хозяйство. В свою очередь порт Мариуполя может оправлять зерно и из соседних регионов, добавил глава региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на следующей неделе в Стамбуле пройдет встреча высокого уровня, на которой обсудят будущее черноморской зерновой инициативы.

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