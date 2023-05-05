ООН анонсировала встречу высокого уровня по зерновой сделке

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 36

ООН: встреча по зерновой сделке пройдет в Стамбуле на следующей неделе

ООН анонсировала встречу высокого уровня по зерновой сделке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

Читайте нас в: Дзен Новости

В Организации объединенных наций с нетерпением ждут конструктивных и откровенных дискуссий.

Встреча высокого уровня, на которой обсудят будущее черноморской зерновой инициативы, пройдет в Стамбуле уже на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак агентству ТАСС.

«Представители ООН примут сегодня участие в техническом заседании, созванном по инициативе Турции для подготовки ко встрече высокого уровня, которая пройдет в Стамбуле на следующей неделе», — заявил Хак.

По его словам, в Организации объединенных наций с нетерпением ждут конструктивных и откровенных дискуссий со всеми сторонами.

До этого, 3 мая, стало известно о том, что переговоры по зерновой сделке могут пройти 5 мая в Стамбуле. Однако МИД России не подтвердил переговоры — к российской стороне не поступало информации о какой-либо встрече.

Россия, Турция, Украина и ООН заключили зерновую сделку в июле прошлого года. Она предусматривает вывоз украинского зерна, удобрений и продовольствия по Черному морю из трех портов, один из них — Одесса. С 18 марта 2023 года российская сторона продлила соглашение до 18 мая. Сейчас Украина требует, чтобы сделку продлили еще на 120 дней.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему в Кремле видят мало поводов для оптимизма по зерновой сделке.

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Огненная Змея выходит на арену: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 ма...

Последние новости

21:10
Жертв все больше: как не попасться на удочку дачных мошенников
20:49
Пользы мало, а деньги получают большие: как заставить блогеров платить налоги
20:27
«Брак недолговечен»: парапсихолог предсказала развод Брутян и Прилучного
20:10
В Госдуме перечислили способы помощи семьям с детьми
20:00
Задержаны диверсанты, планировавшие устроить в России фейковую акцию «Небесный полк»
19:50
Названы популярные направления отдыха по России на майские праздники

Сейчас читают

Экономист Чирков предрек кризис хуже, чем в 2008 году из-за решения США
Давка у гроба: проститься с Вячеславом Зайцевом пришла толпа народу
Как выглядит могила Горшка после обнаженной вакханалии фанатки
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео