ООН анонсировала встречу высокого уровня по зерновой сделке

В Организации объединенных наций с нетерпением ждут конструктивных и откровенных дискуссий.

Встреча высокого уровня, на которой обсудят будущее черноморской зерновой инициативы, пройдет в Стамбуле уже на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак агентству ТАСС.

«Представители ООН примут сегодня участие в техническом заседании, созванном по инициативе Турции для подготовки ко встрече высокого уровня, которая пройдет в Стамбуле на следующей неделе», — заявил Хак.

По его словам, в Организации объединенных наций с нетерпением ждут конструктивных и откровенных дискуссий со всеми сторонами.

До этого, 3 мая, стало известно о том, что переговоры по зерновой сделке могут пройти 5 мая в Стамбуле. Однако МИД России не подтвердил переговоры — к российской стороне не поступало информации о какой-либо встрече.

Россия, Турция, Украина и ООН заключили зерновую сделку в июле прошлого года. Она предусматривает вывоз украинского зерна, удобрений и продовольствия по Черному морю из трех портов, один из них — Одесса. С 18 марта 2023 года российская сторона продлила соглашение до 18 мая. Сейчас Украина требует, чтобы сделку продлили еще на 120 дней.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему в Кремле видят мало поводов для оптимизма по зерновой сделке.