Не только генетика: ученые выявили необычную причину трех видов рака у женщин

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 9

Ученые из Китая связали просмотр телевизора с развитием трех видов рака у женщин

Не только генетика: ученые выявили необычную причину трех видов рака у женщин

Фото: www.globallookpress.com / M. Baumann

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В исследовании приняли участие более 400 тысяч европейцев, а его результаты были шокирующими.

Ученые из онкологического центра при Университете Чжуншань имени Сунь Ятсена в Китае выявили взаимосвязь между просмотром телевизора и возникновением трех видов рака у женщин. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cancer Medicine.

В исследовании приняли участие более 400 тысяч европейцев. В ходе опроса у участников интересовались, что именно они подразумевают под неактивным образом жизни. Многие отвечали — просмотр телевизора, пользование компьютером для личных нужд, вождение машины.

«Получилось выявить 193 независимых генетических варианта в 169 локусах, связанных с малоподвижным образом жизни, из которых 152 генетических варианта в 145 локусах были связаны с просмотром телевизора, 37 генетических вариантов в 36 локусах — с использованием компьютера, а четыре генетических варианта в четырех локусах — с вождением», — отметили исследователи.

Результаты исследования были шокирующими. Оказалось, что именно просмотр телевизора повышает риск развития рака эндометрия на 28%, молочной железы — на 16%, серозного рака яичников — на 49%. При этом была выявлена и связь с другими видами онкологии, однако она оказалась слабой.

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