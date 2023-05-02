Синдром короткого сна: может ли бессонница испортить нервную систему и сердце

Чем опасна бессонница и почему так важно спать не менее шести часов в сутки?

Излишне долгий или короткий сон ученые и врачи называют причиной многих заболеваний. В идеале человеку необходимо от семи до восьми часов сна в сутки. При этом излишне короткий сон гораздо опаснее — он приводит к нервным расстройствам, болезням сердца и сосудов, а также провоцирует проблемы с обменом веществ.

Врач-психотерапевт Юрий Вяльба рассказал aif.ru, что привычка спать менее шести часов называется синдромом короткого сна. Это может быть либо генетической особенностью, либо привычкой, которая губительно влияет на здоровье организма.

Спать нужно, причем в достаточном количестве, чтобы организм «очистился» от всех повреждений, которые получил за время бодрствования. Например, скопление бета-амилоида, которое может привести к деменции, за ночь устраняется спинномозговой жидкостью. Во время сна клетки в мозге сжимаются, позволяя спинномозговой жидкости «вымывать» излишки бета-амилоида. Одна бессонная ночь увеличивает скопление белка на 25%. Поэтому очень важно давать своему организму время для отдыха и очищения в нужном для него размере.

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