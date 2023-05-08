«Я потеряла мужа»: Бледанс расплакалась, говоря о смерти Тютрюмова

Знаменитости очень многое пережили вместе, теперь актрисе очень страшно.

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс потрясена новостью о смерти актера Александра Тютрюмова. В личном блоге знаменитость опубликовала видеообращение к поклонникам, где рассказала о своих дружеских и партнерских взаимоотношениях с артистом. Она отметила, что переживает эту серьезную утрату так, словно на небеса ушел ее супруг. С актером Бледанс объездила много городов и выступала на одной сцене, в спектаклях он играл роль ее мужа.

«Еще пару недель мы были в очередном туре со спектаклем, а сегодня Саши не стало… Добрейший, веселейший, замечательный джентльмен. Я потеряла мужа, друга, моего замечательного партнера по спектаклю», — заявила Бледанс.

Артистка призналась, что сначала не поверила в трагическую новость. Она сразу схватилась за телефон и позвонила супруге Тютрюмова. Та подтвердила печальные данные. Тогда Бледанс стало очень страшно: только недавно она видела Александра Аркадьевича веселым и бодрым, а теперь его уже нет на свете.

Тютрюмов скончался утром 7 мая в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ему было 64 года. У актера остались жена, двое детей и внуки.

Ранее 5-tv.ru сообщал дату и место прощания с Александром Тютрюмовым.

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