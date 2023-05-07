Стали известны дата и место прощания с Александром Тютрюмовым

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 85

Звезда «Убойной силы» скоропостижно скончался ночью в одной из петербургских больниц.

Стали известны дата и место прощания с Александром Тютрюмовым

Фото: Кадр из сериала «Ольга», 2016 г.

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Прощание с актером Александром Тютрюмовым пройдет 10 мая в кинотеатре «Родина» на Караванной улице в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба киностудии «Ленфильм».

Гражданская панихида начнется в десять утра и продлится около двух часов. После чего гроб с телом заслуженного артиста РФ отвезут для отпевания в Храм Рождества Христова на Песках.

Администрация киностудии «Ленфильм» выразила слова соболезнования семье знаменитого актера и режиссера.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Александр Тютрюмов скоропостижно скончался в ночь на 7 мая в Мариинской больнице Петербурга. Накануне вечером он пожаловался на острую боль в области живота к утру его не стало. Тютрюмову было 64 года. Он снялся в более, чем 40 фильмах и сериалах. Наибольшую популярность ему принесла роль подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила».

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