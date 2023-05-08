Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21

Один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами.

Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Спецоперация

Губернатор Брянской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских нацистов на город Шебекино пострадали четыре человека. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков пояснил, что город попал под массированный обстрел с украинской стороны. Первая попытка ВСУ атаковать район не увенчалась успехом, однако второй раз привел к последствиям. Были повреждены окна и балконы многоквартирных домов, а также травмы получили четверо мирных жителей.

«Двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ», — прокомментировал губернатор региона.

Гладков добавил, что оперативные службы продолжают проводить подомовой обход территории. На место также прибыл глава округа Владимир Жданов.

Белгородская область была неоднократна обстреляна ВСУ после начала СВО. 7 мая стало известно об обстреле села Муром Шебекинского района, где пострадала женщина. В ряде белгородских сел был введен режим ЧС, жители были перевезены на более безопасные территории.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики выпустили десять ракет по Донецку.

Тема:
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Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

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