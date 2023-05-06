Украинские боевики выпустили десять ракет по Донецку

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 170

СЦКК в ДНР: украинские боевики обстреляли Донецк ракетами

Украинские боевики выпустили десять ракет по Донецку

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

По городу было выпущено десять ракет из реактивных систем залпового огня.

Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку. Такой новостью поделилось Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Это уже не первый раз, когда Украина ведет обстрел жилых районов города. Дело в том, что в пригороде находится много небольших населенных пунктов, в которых плотно засели боевики. Например, Первомайский, Невельское и Красногоровка являются сложными укрепрайонами ВСУ.

24 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Все попытки мирного урегулирования конфликты были полностью проигнорированы киевскими войсками.

ВС РФ нанесли удар по ж/д станции в Краматорске и уничтожили вагон с боеприпасами ВСУ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы МВД Запорожской области пытались взорвать у его дома. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

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