Бритни Спирс мертва? В личном блоге звезды нашли жуткие доказательства подмены

Фанаты подозревают, что тело певицы спрятали, а в соцсетях ее давно заменяет двойник для наживы.

Аккаунты Бритни Спирс в соцсетях ведет другой человек, а саму звезду убили и спрятали. К такому выводу пришли интернет-пользователи и преданные фанаты певицы, которые пристально наблюдают за ее личным блогом.

Все началось с жуткого видео в профиле Бритни Спирс. На кадрах, если смотреть их в замедленной версии, поклонники заметили одну ужасающую особенность. По их мнению, перед камерой совершенно другой человек, на лицо которого наложена маска Бритни. И при резких движениях эта маска исчезает, демонстрируя глаза другого человека. Позже ролик удалили из профиля звезды. Комментарии к публикациям певица также закрыты.

«Я не сторонница теорий заговора, но, наблюдая за всем, что в ее соцсетях, что-то явно не так. Это не ее пост, и так много мелочей не сходится», — написал один из поклонников в соцсетях.

Теории о том, что Бритни Спирс заменяет двойник, появились еще несколько лет назад, когда певица попала в автокатастрофу, и в интернете стали доказывать ее смерть. Однако позже информацию опровергли официальные представители. Некоторые поклонники все же заметили ряд несостыковок и продолжают верить в смерть кумира.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бритни Спирс надела обручальное кольцо на фоне слухов о расставании с мужем.