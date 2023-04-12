Развода не будет? Бритни Спирс вновь надела обручальное кольцо

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Бритни Спирс показалась публике с обручальным кольцом на пальце

Фото, видео: Zuma / TASS; Instagram* / britneyspears; 5-tv.ru

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Совсем недавно ходили слухи о расставании знаменитости с мужем. Что же происходит между возлюбленными?

Певица Бритни Спирс взбудоражила поклонников эффектным видео в личном блоге. Хоть на этот раз были опубликованы не откровенные кадры, а простой танец — фанаты были в восторге. Все дело в наличии обручального кольца на пальце звезды. Это говорит о том, что блондинка не будет разводиться со своим супругом — моделью Сэмом Асгари.

Слухи о расставании 41-летней вокалистки и 29-летнего брюнета появились недавно. Как напоминает издание 7Дней.ru, папарацци увидели, что исполнительница улетает в отпуск на Гавайи без возлюбленного. Кольца на пальце певицы не было. Вскоре Сэма подловили журналисты — он направлялся в спортзал без украшения. Официальный представитель модели объяснил это тем, что кольцо потребовалось снять из-за съемок.

Все эти события выглядели очень тревожно для поклонников из-за разногласий между Спирс и Асгари. Близкие друзья знаменитостей отмечали, что супруги часто ссорятся. В основном конфликты начинает вокалистка. Например, в январе блондинка учинила шумный скандал прямо в ресторане. Ругань была у всех на виду, а в конце ссоры Асгари ушел из заведения, заставив жену негодовать в одиночестве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бритни Спирс бросила торт в лицо мужа в день его рождения.

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