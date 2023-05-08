«Большая скорбь»: Татьяна Ткач отреагировала на смерть Сергея Дрейдена

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 180

Татьяна Ткач отреагировала на смерть Сергея Дрейдена

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Кадр из к/ф «Сердце Ангела», реж. Илья Казанков, 2014 г.; 5-tv.ru

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Сцена, по ее мнению, потеряла талантливого актера, а мир уникальную личность.

Народная артистка РФ Татьяна Ткач назвала смерть звезды фильма «Папа» Сергея Дрейдена большой трагедией. В беседе с 5-tv.ru она поделилась воспоминаниями о качествах и характере актера.

Артистка была шокирована новостью об утрате. Она сразу же призналась — сцена потеряла талантливого актера, а мир уникальную личность. Ткач отметила, что Дрейден отличался невероятно тонким восприятием жизни и обладал блестящим чувством юмора.

«Это большая скорбь. Он у нас в театре играл совершенно замечательно вообще. Он незаменимый абсолютно. Какой интеллектуальный, удивительный человек и философ», — прокомментировала собеседница.

Российский и советский актер театра и кино Сергей Дрейден ушел из жизни 8 мая. Ему был 81 год. Зрителю актер стал широко известен благодаря работам в фильмах «Папа», «Блокадный дневник», «Танк «Клим Ворошилов-2» и другим.

Ранее 5-tv.ru писал, что Умер актер из «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Бумер» Виктор Шуляковский.

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«Большая скорбь»: Татьяна Ткач отреагировала на смерть Сергея Дрейдена

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