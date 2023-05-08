Умер актер из «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Бумер» Виктор Шуляковский

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 983

Актер из «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Бумера» Виктор Шуляковский умер на 78-м году жизни

Умер актер из «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Бумер» Виктор Шуляковский

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

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Почти сорок лет он отдал Театру на Таганке, где стал одним из ведущих актеров труппы.

Заслуженный артист России Виктор Шуляковский скончался 7 мая на 78-м году жизни. Печальные новости об уходе артиста сообщила пресс-служба Театра на Таганке, где деятель искусства вел свою творческую работу.

«Сегодня, 7 мая, скончался Виктор Александрович Шуляковский — российский актер театра и кино, заслуженный артист России. С 1974 года Виктор Александрович был одним из ведущих актеров Театра на Таганке», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Что именно стало причиной смерти актера неизвестно. В том числе не сообщается когда и где состоится прощальная церемония. В театре выразили глубокие соболезнования близким и родным Шуляковского.

Артист появился на свет 3 июля 1945 года. Он отучился в Театральном училище имени Бориса Щукина. В 1974-м поступил в труппу Театра на Таганке. Последним проектом знаменитости в этом культурном учреждении стал спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Юрия Любимова.

Зрителям он также известен по спектаклям «Владимир Высоцкий», «Живаго», «Дом на набережной» и другие. В том числе Шуляковский играл и в кино — «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Серые волки», «Принцип неопределенности», «Мертвые души», «Бумер. Фильм второй», «Эскадрон гусар летучих» и другие проекты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды «Убойной силы» Александра Тютрюмова. Артист скончался в петербургской больнице на 65-м году жизни.

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