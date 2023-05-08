«Иначе победит антихрист»: Павлиашвили пожелал России победы в СВО

Певец грузинского происхождения недвусмысленно высказал свое отношение к происходящему не только в соседнем государстве, но и в мире в целом.

Певец Сосо Павлиавшили на концерте в Рязани попросил Бога о даровании победы России в спецоперации на Украине. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

«Самое для меня больное то, что в нашем соседнем государстве начали закрывать храмы православные. Конечно же, тот, кто идет без Бога, — у него никогда не будет победы… Я не сомневаюсь, что Россия победит, потому что должен победить Бог. Россия должна победить, потому что иначе победит антихрист, а я этого не хочу», — обратился певец к зрителям.

Павлиашвили пожелал, чтобы всегда побеждали боги и ангелы-хранители, а дети с гордо поднятой головой ходили по земле, и чтобы ни в одной семье не было родителя «один» и родителя «два», а были «мамочки, папочки, дедушки, бабушки».

«Сегодня много будет посвящений. Одно из самых главных — великой России, на которую сейчас смотрит весь мир, смотрит и темная сторона, и светлая. Дай Бог процветания России. Тогда будет процветать и Грузия, и весь нормальный мир», — высказался артист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Сосо Павлиашвили записал свой главный гимн любви.