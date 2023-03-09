Поездка в небо: как Сосо Павлиашвили записал свой главный гимн любви

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Сосо Павлиашвили написал свой хит «Небо на ладони» на канатной дороге в Австрии

Поездка в небо: как Сосо Павлиашвили записал свой главный гимн любви

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Знаменитость записал весь процесс создания трека на фотоаппарат — для архива.

Главный хит легендарного артиста Сосо Павлиашвили под названием «Небо на ладони» был написан, практически, в небе. Об этом сам певец рассказал в новом выпуске подкаста «Неформат» на Первом канале.

В роли приглашенных гостей выступили Павлиашвили и молодая популярная группа «RASA», авторы хита «Пчеловод». Ведущие подкаста, конечно же, не смогли обойти стороной всеми любимую песню «Небо на ладони», под которую россияне женятся, делают предложение или признаются в любовных чувствах.

Сам артист рассказал, что еще до пандемии, только лишь благодаря этому хиту, у Сосо было по сорок самолетов в месяц.

«Процесс написания этой песни снят на фотоаппарат, потому что тогда еще телефонов не было. Мы с семьей отдыхали в Австрии», — рассказывает знаменитость.

По его словам, тот самый мотив пришел ему в голову как раз тогда, когда они были в небе — поднимались на канатной дороге в кабинке.

«К счастью, этот момент запечатлела Ларочка, мама моей жены. Когда вернулся домой, перезаписал это Косте Губину, который и написал финальную версию, за что ему огромное спасибо», — добавил певец.

Кстати, у видеоклипа на данный трек на YouTube более восьми миллионов просмотров, а каверов молодых и не только артистов — не счесть.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Павлиашвили назвал способ борьбы с тревогой перед выступлениями.

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